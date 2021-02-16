Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоятся два концерта джазовой музыки, в котором примет участие слепой от рождения пианист-виртуоз Олег Аккуратов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 февраля.

Артист Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана выступит на сцене Ростовской государственной филармонии. Программа будет посвящена известному американскому певцу, композитору Рею Чарльзу.

Музыкант Аккуратов закончил Ростовскую государственную консерваторию имени Рахманинова, затем в течение нескольких лет преподавал в Ростовском колледже искусств.