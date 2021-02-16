д. Ворзогоры, 16 февраля 2021, 14:13 — REGNUM От Архангельска до Онеги примерно 200 километров, три часа по грунтовой дороге. Зимой по ледовой переправе можно добраться до деревни Ворзогоры на левом берегу реки Онеги. Приход в Ворзогорах известен с 1578 года. Здесь сохранился единственный на берегу Белого моря «тройник» — две церкви и колокольня. Это Введенская (1793), Никольская (1636) церкви, колокольня и кладбищенская Зосимо-Савватьевская церковь (1850). До революции церкви были снабжены утварью «в достаточной мере», а содержались церкви за счет кружечно-кошелькового сбора. Ворзогоры известны тем, что здесь успешно закончилось высадкой 31 июля 1918 года английских интервентов антибольшевистское восстание подготовленное местным священником.

Волонтеры «Общего Дела» установили не хватавшие две главки и кресты Никольского храма
Волонтеры «Общего Дела» установили не хватавшие две главки и кресты Никольского храма
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Ехать до Онеги из Архангельска всего 250 километров, но это худшая из грунтовых дорог Архангельской области. Зимой это не так еще заметно
Переправа через реку Онегу намораживается каждую зиму – автомобильного моста через реку нет, хотя он в планах федерального Автодора
Ехать до Онеги из Архангельска всего 250 километров, но это худшая из грунтовых дорог Архангельской области. Зимой это не так еще заметно
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Переправа через реку Онегу намораживается каждую зиму – автомобильного моста через реку нет, хотя он в планах федерального Автодора
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Дорога к Ворзогорам плутает по лесу километров 20, забираясь все выше на высокий беломорский берег, на котором стоит село мореходов. Наконец вдалеке видны церкви и колокольня
Дорога к Ворзогорам плутает по лесу километров 20, забираясь все выше на высокий беломорский берег, на котором стоит село мореходов. Наконец вдалеке видны церкви и колокольня
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

При советской власти храмы были закрыты, Никольская церковь использовалась рыбакколхозом как склад зерна, Введенская как клуб, Зосимо-Савватьевская как склад комбикормов. В 1930 году священника отправили в ссылку, а в 1937 году другого священника расстреляли.

Колокольня храмового «тройника»
Туристы на снегоходах любят заканчивать трассу от Архангельска по Белому морю в Ворзогорах
Колокольня храмового «тройника»
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Туристы на снегоходах любят заканчивать трассу от Архангельска по Белому морю в Ворзогорах
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Колокола на храмовой колокольне
Лучший вид с колокольни – на соседний Никольский храм и дальние-дали за ним
Колокола на храмовой колокольне
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Лучший вид с колокольни – на соседний Никольский храм и дальние-дали за ним
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
С колокольни можно осмотреть и деревню
Внизу клуб-библиотека, в котором создан небольшой музей Ворзогор
С колокольни можно осмотреть и деревню
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Внизу клуб-библиотека, в котором создан небольшой музей Ворзогор
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Внизу клуб-библиотека, в котором создан небольшой музей Ворзогор
В километре, в снежной пелене – торосы и льды Белого моря
Внизу клуб-библиотека, в котором создан небольшой музей Ворзогор
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
В километре, в снежной пелене – торосы и льды Белого моря
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Второе рождение ворзогорских храмов началось, когда здесь появился священник Алексей Яковлев, настоятель одного из московских храмов и руководитель волонтерской организации «Общее Дело». Организация собирает пожертвования и на них делает на сельских храмах противоаварийные работы, которые продлевают им жизнь на десятилетия. Ворзогоры стали наиболее известным примером подобного спасения. Супруга отца Алексея, известный художник Русского Севера Татьяна Юшманова самую знаменитую свою картину с куполами Никольской церкви написала в Ворзогорах.

Волонтеры «Общего Дела» установили не хватавшие две главки и кресты Никольского храма
С колхозных времен на окнах Никольского храма вместо решетки – цепи
Волонтеры «Общего Дела» установили не хватавшие две главки и кресты Никольского храма
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
С колхозных времен на окнах Никольского храма вместо решетки – цепи
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Стараниями «Общего Дела» Никольский храм приведен в порядок, здесь идут службы
Стараниями «Общего Дела» Никольский храм приведен в порядок, здесь идут службы
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
В 2006-2010 годах на Никольском храме установили две отсутствующие главки
Снег тает на крыше храма, скоро весна
В 2006-2010 годах на Никольском храме установили две отсутствующие главки
Владимир Станулевич © ИА REGNUM
Снег тает на крыше храма, скоро весна
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сначала была восстановлена Никольская церковь, потом купола обрела Введенская. Проект по спасению церквей оказался настолько успешен, что в августе 2019 года Святейший Патриарх Кирилл специально посетил Ворзогоры, осмотрел храмы, освятил центральную главку Введенского и передал в храм икону Христа Спасителя.

Вдали, на холме, где ворзогорское кладбище, стоит Зосимо-Савватьевская церковь, но туристы заезжают туда нечасто
Вдали, на холме, где ворзогорское кладбище, стоит Зосимо-Савватьевская церковь, но туристы заезжают туда нечасто
Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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