Воронеж, , 12:08 — REGNUM Скульптуру «Алёнки», ранее со скандалом демонтированную, а затем проданную с аукциона в Воронежской области, могут впервые представить гостям рок-фестиваля «Чернозём» в августе 2021 года.

«В августе у нас планируется очень крупный рок-фестиваль «Чернозем», который мы будем проводить возле сити-парка «Град» в Воронеже. Возможно, мы там представим скульптуру Алёнки, такая идея есть. То есть это может быть не постоянная, а событийная экспозиция», — цитирует ТАСС директора проектного офиса группы компаний (ГК) Хамина Анну Шурховецкую.

По словам Шурховецкой, на территории города-спутника «Солнечный» планируется построить музей современного искусства и парк скульптур.

Как сообщало ИА REGNUM, арт-объект «Алёнка» был установлен в декабре 2020 года в Нововоронеже — как памятник легендарной основательнице села Новая Алёновка, на месте которого построен город атомщиков. Фото «Алёнки» мгновенно разлетелись по сети, она стала мемом и получила общероссийскую известность. Правда, сами нововоронежцы её не оценили, и по требованию горожан объект демонтировали. Накануне, 15 февраля, состоялся аукцион по продаже скульптуры. Несмотря на то, что изначально администрация Нововоронежа получила десятки заявок от желающих забрать «Алёнку», в аукционе приняли участие четыре претендента. В результате при стартовой цене в миллион рублей объект продали за 2,6 млн, а покупателем стал воронежский бизнесмен Евгений Хамин, сообщивший, что намерен установить «Алёнку» в парке скульптур.

Отметим, что рок-фестиваль «Чернозём» планируется провести в Воронеже с 13 по 15 августа. С 2015 года фестиваль имел прописку в Тамбове и проводился каждый год. Однако в 2020 году организаторам пришлось отказаться от его проведения из-за пандемии. Большинство музыкантов, планировавших выступить в Тамбове в 2020 году, подтвердили своё участие на фестивале в Воронеже.

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