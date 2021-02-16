Новосибирск, , 11:49 — REGNUM Новое учреждение культуры будет создано в Новосибирской области — Новосибирский драматический театр. Соответствующее распоряжение правительства региона подписано сегодня, 16 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Учредителями выступают областное правительство, департамент имущества и земельных отношений и региональное министерство культуры.

Новый театр планируется разместить в помещении Новосибирского Дома Актера.

По словам министра культуры Новосибирской области Натальи Ярославцевой, создание нового государственного театра будет способствовать развитию конкурентной среды, созданию нового репертуарного классического театра, сохранению исторической памяти и лучших театральных традиций русского репертуарного театра.

Учреждение задумана как репертуарный театр с труппой минимальной численности: 10−12 штатных единиц. Другие актеры будут привлекаться на отдельные проекты и роли.