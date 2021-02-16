Кемерово, , 10:08 — REGNUM Во время ремонтно-реставрационных работ здания краеведческого музея в Гурьевске рабочие обнаружили «капсулу времени». Об этом сообщил глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев.

«В Гурьевске продолжается масштабная работа по возрождению старейшего музейного здания в Кузбассе. При проведении ремонтно-реставрационных работ подрядчик в одном из дымоходов обнаружил письмо из прошлого. Оно надёжно было спрятано в бутылке из-под вина и закупорено фактурой. Как рассказал Виктор Гурин, директор ООО «СтройКомФортуна», «к сожалению, бутылка выскользнула из рук и разбилась», — уточнил Черданцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Письмо из прошлого датировано 1964 годом. В нём говорится, что при ремонте этого здания, который производился под началом «графа Сутоцкого», было выпито немало вина, поломано пять рёбер и разбит один лоб. Записка написана от имени «забулдыги Порубева».