Пекин, , 02:34 — REGNUM Китайские ученые и их иностранные коллеги запустили новый проект сотрудничество в сфере усиления глобального мониторинга засухи, сообщили в Китайской академии наук.

Проект был совместно инициирован Китайской академией наук, Национальным спутниковым метеорологическим центром, Пекинским педагогическим униформистом, а также исследовательскими институтами из Франции, Испании, США и Израиля.

Китайский метеорологический спутнике «Фэнъюнь-3D» обладает способностью глобального наблюдения и имеет хорошие перспективы при использовании его для отслеживания засухи.

В сотрудничестве с Группой по наблюдению Земли (GEO) и ее членами проект будет сосредоточен на создании глобальной системы мониторинга засухи в сфере сельского хозяйства с помощью «Фэнъюнь-3D», что позволит получать своевременно необходимую информацию о засухе в сельском хозяйстве для пользователей по всему миру.

Проект также поможет усовершенствовать модели и технические методы мониторинга, а также улучшить международное применение спутниковых данных «Фэнъюнь-3D».