Лос-Анджелес, США, 15 февраля 2021, 18:15 — REGNUM Автор YouTube-канала stryder HD выпустил «дипфейк», в котором Эвана Питерса из последнего эпизода сериала «ВандаВижен» заменили на Аарона Тейлора-Джонсона. Ролик был опубликован 14 февраля.
Энтузиаст поменял актёров местами и «разбавил» ролик кадрами из других проектов Marvel Studios. Пользователи в комментариях высоко оценили получившуюся работу.
Напомним, в сериале «ВандаВижен» Эван Питерс играет супергероя Ртуть, обладающего способностью двигаться со сверхъестественной скоростью. Ранее в фильмах киновселенной Marvel этого персонажа играл Аарон Тейлор-Джонсон.
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