Дублин, , 17:54 — REGNUM Мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо высоко оценил ирландский анимационный фильм «Легенда о волках». Об этом 15 февраля сообщает «Мир Фантастики».

https://twitter.com/RealGDT/status/1360982373446283264

Режиссёр отметил, что в «Легенде о волках» идеально сочетаются цифровые технологии и человеческое мастерство. Он назвал картину «блестяще анимированной басней с дерзким дизайном».

Напомним, «Легенда о волках» — это полнометражный анимационный фильм, режиссёрами которого выступили Томм Мур и Росс Стюарт. Премьера состоялась 12 сентября 2020 года.

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