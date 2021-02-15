Нью-Йорк, США, , 17:49 — REGNUM Netflix анонсировала новый документальный сериал под названием The Lost Pirate Kingdom («Потерянное пиратское королевство»). Дебютный трейлер шоу был опубликован 14 февраля на официальном YouTube-канале компании.

В The Lost Pirate Kingdom зрителям расскажут об истории пиратства и судьбах наиболее известных представителей этого «ремесла». Премьера сериала состоится на Netflix уже 15 марта 2021 года.

Напомним, Netflix — это американская компания и популярный одноимённый видеостриминговый сервис. В октябре 2020 года он был официально запущен в России.

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