Лондон, , 16:17 — REGNUM Британский комедийный сериал «Искатели правды» закрыли после первого сезона. Об этом 15 февраля сообщает издание Deadline.

Создатель шоу Ник Фрост первым рассказал о решении Amazon закрыть сериал после первого сезона. Он поделился своим расстройством с фанатами, однако не раскрыл причину такого решения компании.

Напомним, «Искатели правды» — это сериал о команде исследователей паранормальных явлений. Его авторами выступил Саймон Пегг и Ник Фрост, известные британские комики.

