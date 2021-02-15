Лос-Анджелес, США, , 16:09 — REGNUM Звезда кинокомиксов компании DC Гарри Ленникс хотел бы исполнить роль агента Джеймса Бонда. Об этом 15 февраля сообщает портал ComicBook.

Ленникс отметил, что он с удовольствием присоединился бы к съёмкам новых фильмов о Джеймсе Бонда, если бы у него появилась такая возможность. Актёр иронично добавил: «Эти британцы постоянно забирают наши роли. Мы бы могли ответить им тем же».

Напомним, в фильмах «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости» (версия Зака Снайдера) Гарри Ленникс исполнил роль Марсианского Охотника. Чаще всего его персонаж появлялся на экране в своём человеческом амплуа под именем секретаря Суонвика.

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