Нью-Йорк, США, , 16:03 — REGNUM Арт-директор игры God of War Раф Грассетти изобразил американского актёра Эвана Питерса в роли суперзлодея Мефисто из комиксов Marvel. Об этом 14 февраля сообщил портал ComicBook.

https://www.instagram.com/p/CLSYu9yBf0H/

Вероятно, на создание этой работы Рафа Грассетти вдохновили новые эпизоды сериала «ВандаВижен», где Питерс сыграл одну из главных ролей. Сообщается, что по многочисленным фанатским теориям, его персонаж действительно может оказаться главным антагонистом шоу.

Напомним, в сериале «ВандаВижен» Эван Питерс вновь исполнил роль супергероя «Ртути». Ранее он появлялся в этом образе в кинокомиксах серии «Люди икс».

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