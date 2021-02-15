Ростов-на-Дону, , 09:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону музей-заповедник М. А. Шолохова готов принять зрителей, желающих познакомиться с выставкой «Достоевский в кругу своих героев». Проект посвящён 200-летию со дня рождения писателя, уточнили ИА REGNUM в донском правительстве.

Ростовчанам и гостям донской столицы представлены рукописи с набросками Достоевского, его дневник и первые издания произведений, посвящённые писателю работы скульпторов. Зрителям подробно расскажут, как создавался роман «Братья Карамазовы».

Экспозиция в «Шолохов-центре» будет доступна в течение двух месяцев — до 18 апреля.