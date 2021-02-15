Лондон, , 08:32 — REGNUM Древние захоронения, следы ограждения и массу любопытных артефактов обнаружили археологи у Стоунхенджа в Великобритании. Об этом 15 февраля сообщает портал LiveScience.

В ходе проведения археологических работ, связанных со строительством подземного туннеля рядом с древним мегалитическим сооружением, учёные обнаружили две могилы. Возраст обеих захоронений составляет около 4,5 тысяч лет, в них захоронены младенец и девушка.

В могиле девушки были найдены фрагмент медного шила или иглы, а также цилиндрический предмет, предназначение которого точно не установлено. Предполагается, что данный предмет мог служить деталью посоха, либо примитивного орудия, вроде дубинки. А на юго-востоке от Стоунхенджа была обнаружена сеть рвов, которые, как предполагают специалисты, могли служить частью древнего ограждения.

Также археологами был найден ряд других древних артефактов, в том числе керамические сосуды, кремни, оленьи рога. Археолог Мэтт Лейверс пояснил, что обнаруженные предметы позволяют составить детальное представление о людях, проживавших в районе Стоунхенджа, их занятиях, их образе жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что археологи выдвинули гипотезу о перемещении Стоунхенджа из Уэльса, где он мог быть возведён изначально. По мнению учёных, это могли сделать люди, проживавшие в Уэльсе, которые затем мигрировали, забрав камни, составлявшие мегалит, с собой.

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