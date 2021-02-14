Москва, , 16:05 — REGNUM Своё отношение к празднованию Дня всех влюблённых на территории Российской Федерации выразили пользователи интернета 14 февраля в социальной сети Facebook.

«Любовь — это самая хрупкая вещь на Земле», — считает Дмитрий О.

Многие пользователи пришли к мнению, что такой праздник не имеет отношения к российской культуре и традиции, а попал в страну из Запада.

«До чего же мы быстро, легко и просто всосали в себя этот чужой, ранее неизвестный нам праздник. Как, в общем, и многое другое «оттуда». Кто-то может себе представить, что в Лондоне или Брюсселе 25-го мая все как один будут отмечать день Святого Епифания? Да в страшном сне. Вот и думайте — кто мы», — написал Олег Д.

Некоторые комментаторы отметили, что им всё равно, из какой страны произрастают корни того ил иного праздника, если его целью является пропаганда позитивных эмоций.

«А я люблю все праздники. Всем желаю добра!», — пишет Лидия Р.

Часть граждан решила продемонстрировать исторические факты, согласно которым День всех влюблённых изначально был совершенно не добрым и романтическим праздником.

«День этот был принят на замену римскому языческому «празднику» Луперкалий. День разврата и вседозволенности», — поделился Александр С.

Несмотря на это, отдельные пользователи призвали граждан быть более терпимыми и праздновать те празднества, которые они сами хотят, но не мешать, при этом, праздновать другим людям свои праздники.

«Перестаньте брюзжать и вредничать! Не нравится — не празднуйте. Будьте осторожнее, блуждая с ложкой дёгтя между счастливыми влюблёнными, можете содержимое пролить на себя», — пишет Георгий М.

Напомним, 14 февраля пользователи интернета выразили своё отношение к празднованию Дня всех влюблённых на территории Российской Федерации.