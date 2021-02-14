Лондон, , 15:06 — REGNUM Члены британской электронной группы The Prodigy начали работу над документальным фильмом об истории коллектива. Об этом сообщается на странице группы в социальной сети Instagram.

Фильм будет посвящён вокалисту The Prodigy Киту Флинту, который умер в марте 2019 года. Продюсированием фильма займётся менеджер группы Джон Фэйрс и компания Pulse Films. Режиссёром картины станет Пол Дагдейл, ранее работавший над документальными фильмами о Поле Маккартни, Тейлор Свифт и других музыкантах.

«Мы чувствуем, что имеем право рассказать историю хаотичного и трудного пути нашей банды», — подчеркнули в The Prodigy.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года участники The Prodigy объявили о возобновлении работы коллектива над новым материалом.