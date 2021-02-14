Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Кинокомпания Amazon Studios выпустит сериал по мотивам комедийного боевика «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса Amazon Prime.

Главные роли в новом сериале Amazon Studios исполнят американский актёр и музыкант Дональд Гловер и британская актриса Фиби Уоллер-Бридж. Над сериалом будет работать продюсерская компания New Regency. Премьера ожидается в 2022 году.

Оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» режиссёра Дага Лаймана вышел в 2005 году. Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе сервис Amazon Prime приобрёл права на показ индийского экшен-триллера «Мастер».

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