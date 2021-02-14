Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Следующей режиссёрской работой Адама Вингарда станет сиквел фантастического боевика «Без лица». Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Оригинальный боевик «Без лица» с Джоном Траволтой и Николасом Кейджем в главных ролях вышел в 1997 году. Сейчас студия Paramount Pictures решила вернуться к этой истории.

Режиссёром нового фильма «Без лица» станет Адам Вингард, недавно завершивший работу над «Годзиллой против Конга». Вингард напишет сценарий вместе с Саймоном Барретом, а продюсером проекта буде Нил Мориц.

Вингард рассказал, что считает оригинальный фильм «идеальным боевиком», поэтому не будет снимать ремейк. Он подчеркнул, что подойдёт к своей работе как к продолжению фильма 1997 года.

Предполагается, что в новом фильме «Без лица» не будут задействованы актёры из фильма 1997 года. Планируемая дата выхода нового фильма не сообщается.

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