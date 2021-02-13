Москва, 13 февраля 2021, 17:44 — REGNUM В Москве в возрасте 75 лет скончался генеральный директор Москонцерта, заслуженный работник культуры РФ Александр Беленький. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе Москонцерта.
«Да, к сожалению, это так. Сегодня не стало Александра Григорьевича Беленького», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Место и дата захоронения пока неизвестны.
Александр Беленький проработал в Москонцерте 56 лет, свой трудовой путь он начал в качестве звукорежиссера, в 2001 году возглавил организацию.