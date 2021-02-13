Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Наивысший рейтинг пользователей на портале IMDb среди всех сериалов Netflix получил финальный эпизод сериала «Ход королевы». Об этом сообщает портал NME.

Цитата из т/с «Ход королевы». реж Скотт Фрэнк. 2020. США

Седьмой заключительный эпизод мини-сериала о гениальной шахматистке по роману Уолтера Тевиса получил рейтинг 9,4 балла. Это позволило ему стать рекордсменом среди всех сериалов Netflix.

Вторую строчку пользовательского рейтинга IMDb среди сериалов Netflix занимает финал первого сезона сериала «Я никогда не…». Замыкает тройку самых рейтинговых проектов Netflix третий эпизод «Хода королевы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года американский писатель Джордж Мартин похвалил создателей сериала «Ход королевы» за успешную экранизацию романа Уолтера Тевиса.