Париж, , 11:58 — REGNUM Киностудия Pathé начала работу над новой экранизацией романа Александра Дюма «Три мушкетёра». Об этом сообщает журнал Variety.

Продюсером проекта станет Дмитрий Рассам, режиссёром — Мартин Бурбулон. Новая экранизация будет состоять из двух частей с названиями «Три мушкетёра — Д'Артаньян» и «Три мушкетёра — Миледи». Общий бюджет составит около 60 млн евро ($73 млн).

Известно, что роль Д'Артаньяна исполнит Франсуа Сивиль, роли Атоса и миледи — Венсан Кассель и Ева Грин. Также в актёрский состав вошли Вики Крипс, Пио Мармаи, Ромен Дюрис и Луи Гаррель. Планируется, что съёмки обеих частей начнутся летом 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года актёр Михаил Боярский заявил, что считает д'Артаньяна скорее отрицательным персонажем.

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