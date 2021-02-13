Париж, , 10:16 — REGNUM Издательский дом Gallimard опубликует во Франции считавшиеся утерянными рукописи писателя Марселя Пруста. Об этом сообщает пресс-служба издательского дома.

Получившие название «Семьдесят пять листов» рукописи были написаны Прустом, предположительно, в 1908 годом. Эти рукописи считались утерянными, а единственное указание на них существовало в предисловии к роману «Против Сент-Бёва» от редактора Бернара де Фаллуа.

Позже выяснилось, что эти рукописи хранились у де Фаллуа, однако он не передал их вместе с другими документами Пруста в Национальную библиотеку Франции. Рукописи были обнаружены после смерти де Фаллуа в 2018 году.

В Gallimard сообщают, что в рукописях отражены начальные этапы работы писателя над романом в семи частях «В поисках утраченного времени». Предполагается, что публикация рукописей поможет лучше понять идеи Пруста, заложенные в знаменитый роман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Париже на аукционе Sotheby's было продано первое издание романа «По направлению к Свану» Марселя Пруста за 1,5 млн евро.

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