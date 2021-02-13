Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Руководитель телевизионной сети HBO Кейси Блойс заявил, что съёмки сериала «Дом дракона», являющегося приквелом «Игры престолов», начнутся в апреле 2021 года. Об этом сообщает портал Collider.

Блойс рассказал, что над режиссёром пилотной серии нового сериала по произведениям Джорджа Мартина станет Мигель Сапочник. Помимо Мартина над сценарием также работает Райн Кондал.

«Мы очень довольны сотрудничеством Мигеля [Сапочника] и Райна [Кондала] и рады приступить к работе», — сообщили в HBO.

В основу сериала «Дом дракона» ляжет роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Действие в этом романе происходит за 300 лет до начала событий «Игры престолов». Ожидается, что новый сериал будет выпущен в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно, что телеканал HBO может снять анимационный сериал по мотивам «Игры престолов».