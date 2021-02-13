Лондон, , 04:43 — REGNUM Археологи их Университетского колледжа Лондона обнаружили признаки существовавшего в холмах Пресели (Уэльс) объекта, похожего на Стоунхендж. Свои выводы они опубликовали в научном журнале Antiquity.

Главным свидетельством того, что Стоунхендж некогда перенесли из Уэльса, учёные назвали совпадающие по размеру мегалиты и неровности в рельефе местности вокруг археологического комплекса Ваун-Маун. Его построили, по предположению археологов, примерно 5 тыс. лет назад — примерно тогда же, когда и Стоунхендж. Однако сейчас в Уэльсе осталось всего четыре мегалита и характерные ямы в земле.

Кроме того, у объектов совпадает диаметр — 110 метров, оба сооружения ориентированы на место, где восходит солнце во время летнего солнцестояния, и вокруг обоих создан похожий ров.

Археолог из Университетского колледжа Лондона Паркер Пирсон, который руководил исследованием, предположил, что камни переместили люди, которые жили в Уэльсе, затем мигрировали, забрав их с собой и восстановив в Англии.

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