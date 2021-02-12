Воронеж, , 14:21 — REGNUM Рок-фестиваль «Чернозём» в 2021 году пройдёт с 13 по 15 августа в Воронеже на площадке сити-парка «Град». Об этом 11 февраля ИА REGNUM сообщил оргкомитет фестиваля.

Чернозём-2019 Марина Каширская © ИА REGNUM

«Чернозём» проводился в Тамбове на Татарском валу с 2015 года. Из небольшого регионального мероприятия он за несколько лет вырос до одного из крупнейших фестивалей страны и самого крупного — в Черноземье, а также получил неофициальный статус «самого душевного события года». В 2019 году фестиваль с размахом отпраздновал пятилетний юбилей, а в 2020-м организаторы снова обещали удивить публику. Площадка «Чернозёма» должна была вырасти, для музыкантов планировали установить две полноценные сцены. Однако планы организаторов сорвались из-за пандемии коронавируса и юридических проволочек.

Приготовления к фестивалю 2020 года начались в обычные сроки, организаторы были готовы работать с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. За месяц Роспотребнадзор предупредил организаторов о «недопустимости проведения рок-фестиваля». Запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе был снят губернатором почти за две недели до фестиваля. За три дня до запланированного открытия стало известно, что Роспотребнадзор подал на «Чернозём» в суд, и фестиваль отложили до 2021 года.

Большинство музыкантов, планировавших выступить в Тамбове в 2020 году, подтвердили своё участие на фестивале в Воронеже. Полный список групп пока держат в секрете.

«Новым домом для фестиваля станет огромная летняя площадка «Чернозём-парк». Теперь площадь фестиваля будет не 15, а целых 50 гектаров: гостеприимство фестиваля примет новые масштабы», — сообщили организаторы.

Десятки тысяч человек со всей страны ежегодно собирались на «Чернозёме». Новость о переносе фестиваля на новую площадку огорчила, в основном, жителей Тамбова. По их мнению, регион лишился единственного мероприятия, привлекавшего большое количество туристов.