Москва, , 10:24 — REGNUM В Москве после смягчения ограничений выросли в несколько раз обороты организаций в сфере культуры. Об этом 12 февраля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Так, среднесуточный оборот московских музеев в первую неделю после смягчения ограничений (25−31 января) составил 8,9 млн рублей. По сравнению с предыдущей неделей (11−17 января) он вырос в 3,7 раза. При этом неделя с 1 по 7 февраля показала новый рост — до 10,4 млн рублей в сутки.

Как рассказал глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, уверенными темпами вырос оборот театров и концертных залов. В первую неделю февраля среднесуточный показатель составлял 68,6 млн рублей, на 56% выше оборота в последнюю неделю перед смягчением ограничений. Оборот в сфере кинопроката составил в первые дни февраля 20,5 млн рублей — на 5% выше, чем в середине января.