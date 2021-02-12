Москва, , 09:06 — REGNUM Учащиеся школ и колледжей Москвы в рамках проекта «Музеи — детям» могут бесплатно посетить 103 столичных музея и выставочных зала, сообщается на портале градоначальника.

За день школьники могут бесплатно сходить в несколько музеев, но в каждом из них выдают только один бесплатный билет, по которому они могут приходить в музей в течение дня до вечера.

Для бесплатного посещения музея необходимо иметь карту москвича или идентификатор сервиса «Москвенок», либо справку об обучении в школе или колледже.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с момента старта проекта (с 2017 года) школьники и учащиеся колледжей Москвы бесплатно посетили музеи и выставочные залы более 1,3 млн раз.

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