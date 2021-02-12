Чебоксары, , 08:10 — REGNUM В Чувашии родители, чьи дети находятся на семейном обучении, станут получать компенсационные выплаты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект был поддержан на сессии Госсовета республики.

Документ разработан прокуратурой Чувашии в связи с жалобами жителей. Законопроект предусматривает право родителей и законных представителей детей, которые изучают основные школьные программы в форме семейного образования, на получение компенсации. Размер компенсации, условия и порядок её выплаты, в том числе категории получателей, должен будет определить Кабинет министров Чувашии.

В надзорном ведомстве отмечают, что причины перехода на семейное образование могут быть разными. Но такая форма обучения позволяет учитывать в первую очередь индивидуальные особенности ребёнка, его возможности и образовательные потребности.

По данным министерства образования Чувашии, в республике на дому учатся 219 детей. По предварительным расчётам, ежегодные расходы из республиканского бюджета на данный вид выплат составят почти 4,4 млн рублей.