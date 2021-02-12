Посёлок городского типа Агинское, Забайкальский край, , 08:03 — REGNUM В Забайкальском крае сегодня, 12 февраля, начали праздновать Сагаалган. Это — буддийский Новый год, один из наиболее известных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по лунному календарю. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, основные мероприятия проходят на центральной площади в поселке Агинское, участие в них принял региона Александр Осипов вместе с супругой.

В частности, он посетил театрализованное представление Сагаалган-2021. Также в поселке Агинское проходит краевой фестиваль молочной продукции «Һүн далай» — «Океан молока» в формате конкурса-выставки среди муниципальных районов Агинского Бурятского округа, ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции перерабатывающих предприятий районов Забайкальского края, выставка-ярмарка изделий ручной работы «Гар урлалай шэдитэ хγсэн» уран бүтээлнүүдэй үзэмжэ — яармаг, народные игры и состязания «Сагаалганай мүрысөөн» между родами агинских бурят: hээр шаалга (разбивание хребтовой кости), эстафета, праздничный концерт «Сагаалганай баяр» с участием театров «Амар сайн» и «ДалиТЭ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по буддийской традиции Сагаалган принято отмечать в течение месяца по лунному календарю. Больше всего праздничных мероприятий на территории Забайкальского края будет организовано 12 и 13 февраля.

Ранее вице-премьер правительства края — глава администрации АБО Буятно Батомункуев отметил, что из-за эпидемии коронавируса все культурные мероприятия в помещениях проводить запрещено, массово праздник будет отмечаться только на открытом воздухе.

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