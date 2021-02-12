Пенза, , 08:30 — REGNUM В Пензенской области в 2021 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» запланировали капитальный ремонт семи учреждений клубно-досугового типа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минкультуры и туризма.

Общий объем финансирования составит более 73,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — свыше 35,3 млн рублей. На эти средства отремонтируют Сосновский дом культуры Бессоновского района, центр культуры и искусств города Нижний Ломов, филиал № 6 МБУК «Библиотечно-культурный центр Спасского района Пензенской области» села Липлейка, Неверкинский районный дом культуры Пензенской области, Соседский сельский дом культуры (СДК) Башмаковского района, СДК села Куракино Сердобского района и СДК села Наскафтым Шемышейского района.

В прошлом году в рамках нацпроекта в регионе капитально отремонтировали восемь муниципальных учреждений культуры на сумму более 65,7 млн рублей. Всего с 2018 по 2020 годы в Пензенской области отремонтировали 42 учреждения культуры.

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году Пензенский и Зареченский театры юного зрителя (ТЮЗы) получат субсидии на развитие творческой деятельности. Поддержка предоставляется в рамках федерального проекта «Культура малой родины» и направлена на создание новых постанок, а также укрепление материально-технической базы театров.

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