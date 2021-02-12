Гонконг, Китай, , 03:16 — REGNUM Почта Гонконга в преддверии Китайского Нового года объявила о выпуске специальных марок с изображением пяти объектов недвижимого культурного наследия, включая танец льва и танец дракона, сообщает агентство Синьхуа.

Выпуск марок намечен на 23 февраля. Он будет включать набор из четырех марок, которые изображают танец льва, танец писю (мифологическое китайское животное), танец цилиня (также мифическое существо) и танец китайского дракона. Еще на двух марках будут изображены танцы огненного дракона Тайхан, который исполняется во время Праздника середины осени.

Писю, цилинь и китайский дракон являются благоприятными созданиями в китайской мифологии. Помимо марок, сопутствующие тематические товары также будут выставлены на продажу в почтовых отделениях 23 февраля.