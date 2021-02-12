Пекин, , 02:00 — REGNUM Китайский криминальный триллер «Ударная волна-2» по-прежнему удерживает лидерство по сборам в китайском прокате, сообщает 11 февраля агентство Синьхуа.

Фильм собрал около 9,26 млн юаней ($1,43 млн) за 10 февраля. За все 49 дней с начала премьеры он принес 1,3 млрд юаней сборов, сообщили в Китайской сети киноданных.

На втором месте по сборам расположилась мелодрама «Маленький красный цветок», которая принесла 7,56 млн юаней за тот же день. Всего фильм заработал 1,4 млрд юаней за 42 дня проката.

Третье место по сборам в Китае заняла картина «Большой красный конверт», который принес в копилку 6,2 млн юаней за тот же день.