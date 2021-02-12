Тегеран, , 08:41 — REGNUM 10 февраля иранский атташе по культуре в Баку Горбан Али Пур Марджан и ректор Хазарского университета Ирада Халилова обсудили вопросы развития академического сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 февраля.

Пур Марджан высоко оценил уровень отношений между двумя странами, заявив о необходимости приложить усилия для дальнейшего развития академических и научных связей.

«Академическое сотрудничество может способствовать развитию отношений между Ираном и Азербайджаном. Хазарский университет заинтересован в расширении связей с иранскими университетами и научными центрами», — отметил он.

Иранский дипломат подчеркнул, что Организация исламской культуры и коммуникации отвечает за развитие академических и научных связей с международными научными центрами, а также за проведение культурных переговоров.

Ирада Халилова, со своей стороны, приветствовала инициативы иранского дипломата в отношении культурного диалога и выразила надежду на расширение связей после устранения пандемии COVID-19.

«Это большая честь, что более 20 престижных иранских профессоров преподают в Хазарском университете», — сказала она, отметив, что некоторые иранские студенты также учатся в этом университете.