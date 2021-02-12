Пекин, , 01:52 — REGNUM Голова каменного Будды, украденная у одной из статуй в гротах Тяньлуншань на севере Китая почти век назад, была возвращена на место, сообщили 11 февраля в Национальной администрации культурного наследия КНР.

Голова Будды была возвращена обратно из Японии 12 декабря. Она является ценнейшей и 100-й реликвией, выкраденной из Китая за рубеж и возвращенной обратно в 2020 году. Администрация впервые выявила голову Будды в сентябре 2020 года, когда скульптура вновь появилась на японском аукционе. Дом отменил аукцион после того, как администрация связалась с ним и попросила остановить продажу.

В конце октября, после покупки головы Будды у японского владельца, гражданин Китая Чжан Жун, который также является председателем правления аукционного дома, решил выкупить и пожертвовать скульптуру китайскому правительству, отметили в администрации.

Покупка реликвии была самым простым способом вернуть ее в Китай, вместо того чтобы вести длительные переговоры с иностранным коллекционером, отметил Чжан в интервью Синьхуа. По его словам, как гражданин Китая, он совершил этот поступок для того, чтобы вернуть скульптуре первозданный вид, и им двигало чувство патриотизма.

Гроты Тяньлуншань в городе Тайюань провинции Шаньси примечательны расположенными в них статуями Будды. Строительство гротов началось во времена Восточной династии Вэй (534−550) и продолжалось до династии Тан (618−907).

В 1920-х годах более 240 статуй Будды, по данным администрации, было украдено из гротов и вывезено контрабандой за границу, а теперь хранится в японских, европейских и американских музеях или приобретено отдельными иностранными коллекционерами.

В настоящее время в гротах Тяньлуншань насчитывается 25 пещер и более 500 статуй Будды. Поскольку многие скульптуры пропали или были разбросаны за границей, исследователи в течение многих лет работали над воссозданием первоначального великолепия гротов с помощью цифровых изображений.