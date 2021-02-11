Пермь, , 17:22 — REGNUM Пермский театр «У Моста» представил за три дня шесть показов спектакля «Женитьба» Н. В. Гоголя совместно с Ирбитским драмтеатром. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба театра.

«За три дня в Перми состоялось шесть совместных показов, причем каждый раз на сцену выходили разные составы актеров», — говорится в сообщении.

В спектакле «Женитьба» в постановке художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова участвовали актеры Ирбитского драмтеатра.

«Тесное сотрудничество двух уральских театров продолжается уже не первый год», — отметили в пресс-службе.

Так, в 2020 году Сергей Федотов поставил на сцене Ирбитского драмтеатра спектакль «Красавица из Линена», который позже завоевал Гран-при IV Международного Фестиваля Макдонаха.

Отмечается, что в 2021 году театр «У Моста» представит такие спектакли, как «Гроза» А. Н. Островского, сказ «Про Федота-стрельца» Леонида Филатова, рок-баллада «Портрет Дориана Грея» по роману Оскара Уайлда, а также «Старший сын» А. В. Вампилова и «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского.

Помимо этого, театр планирует в ближайшее время представить спектакли «Мачеха Саманишвили», «Поле» и «Череп из Коннемары» на сценах театров Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска.

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