Москва, , 10:58 — REGNUM Сегодня, 14 февраля, влюблённые пары всего мира празднуют День святого Валентина. В честь этого события российское издательство «МИФ» («Манн, Иванов и Фербер») подготовило подборку книг о любви.

В подборку вошли пять книг и комиксов о различных проявлениях любви. Среди них: «Созданы для любви», «Разрыв», «Быть вместе», «Хочу ребёнка» и «Парадокс страсти».

«Созданы для любви» — это книга о различных типах привязанностей и том, как лучше узнать своего партнёра. Подойдёт для тех, кто хочет выстроить гармоничные отношения, не изменяя самому себе.

«Разрыв» — полная сочувствия книга о том, как пережить разрыв отношений и найти в себе силы двигаться дальше. Автор Сьюзен Эллиот делиться с читателями рабочим планом по преодолению разрыва, который подойдёт как мужчинам, так и женщинам.

«Быть вместе» — новый комикс Дебби Танг об отношениях интроверта с экстравертом. При помощи забавных картинок девушка иллюстрирует знакомые для многих бытовые ситуации и делиться жизненным опытом.

«Хочу ребёнка» — история о бесплодной паре, которая пытается завести ребёнка и умело использует юмор в качестве лучшего лекарства. Подойдёт как людям, оказавшимся в похожей ситуации, так и ценителям необычных историй о любви.

«Парадокс страсти» — книга о психологии отношений, которая поможет восстановить «любовное равновесие». Будет интересна для эмоциональных людей, которые часто влюбляются, но терпят неудачи.

Напомним, «МИФ» («Манн, Иванов и Фербер») — это московское издательство, основанное в 2005 году. Изначально оно занималось выпуском книг по бизнесу, однако со временем значительно расширило свою «библиотеку».

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