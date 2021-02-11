Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Реставрацию исторического дома Набоковых на Большой Морской улице, 47, в центре Петербурга завершат в 2021 году. Об этом 11 февраля сообщили в городском комитете по охране памятников (КГИОП).

В этом здании родился и жил с 1899 по 1917 годы писатель Владимир Набоков. Реставрацию здесь начали в 2014 году, по ее окончании тут планируют разместить Детскую школу искусств (ДШИ) им. Бортнянского. Стоимость работ превысила 183 млн рублей.

В процессе специалисты постарались максимально законсервировать подлинную отделку с научным обоснованием воссоздания утраченных элементов.

«Мы не могли не показать находки, которые сделаны в этом замечательном особняке. Все это начиналось в 2014 году. Меня любят спрашивать «когда закончится реставрация?», — а это невозможно предсказать. Здесь, когда реставраторы приступили к работам, начались сюрпризы: в ходе расчисток на парадной лестнице нашли исторический искусственный мрамор, который видел Владимир Набоков. Конечно же, детям, которые будут здесь заниматься музыкой и живописью, лучше проходить мимо не стены, покрашенной масляной краской, а мимо кропотливо восстановленного искусственного мрамора. В будуаре хозяйки дома, Елены Ивановны Набоковой, на потолке была найдена богатейшая лепка. Когда ее стали расчищать, выяснилось, что здесь была позолота, которая, к сожалению, практически не сохранилась. Потолок будет законсервирован, и можно будет увидеть подлинные фрагменты на отдельных участках. Будет понятно, в каком интерьере жила последняя хозяйка этого дома», — рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров.

С 2014 года были усилены фундаменты и стены здания, частично заменены перекрытия, восстановлена историческая планировка помещений 2 и 3-го этажей, заменены инженерные сети.

Специалисты реставрируют деревянные резные стеновые панели и резные карнизы ценных пород дерева, штукатурный слой стен и потолков всех помещений, дверные полотна, воссоздают исторический паркет.

В детской ванной на третьем этаже обнаружились мраморные панели, в некоторых помещениях второго этажа на потолке оказалась «разделка» под дерево. В этом году завершается реставрация парадной лестницы и будуара Елены Набоковой.

Реставрацию планируется завершить к началу нового учебного года. В школе получают музыкальное и художественное образование около 500 детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. Обучение ведется по специальностям: фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты, хоровое пение, сольное пение, народные инструменты, изобразительное искусство.

«На открытии школы в доме Набоковых после реставрации мы планируем устроить бал, пригласить детские танцевальные коллективы. В школе не только музыкальное, а также замечательное художественное отделение. Наши ученики выставляют свои работы на многих выставках ‑ и всероссийских, и городских ‑ и становятся лауреатами», — сообщила директор ДШИ Светлана Семенова.

В парадных помещениях первого этажа продолжит работать Музей В.В. Набокова.

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