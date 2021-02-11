Рязань, , 10:32 — REGNUM На реализацию программ по национальному проекту «Культура» в 2021 году Рязанская область получит 283,6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил держать на особом контроле вопросы организации конкурсных процедур и соблюдения сроков ввода объектов в эксплуатацию. В 2021 году регион получит 283,6 млн рублей, которые распределят на завершение второго этапа строительства Дома культуры в деревне Ровное Рязанского района, строительство Дома культуры в деревне Ямбирно Шацкого района, реновацию областного театра драмы. За счёт нацпроекта также приобретут два передвижных многофункциональных культурных центра для мероприятий в сельских поселениях.

В 2020 году в Рязанскую область было направлено 129 млн рублей. На них модернизировали четыре библиотеки, построили сельский клуб, капитально отремонтировали семь школ искусств и приобрели оборудование и инструменты.