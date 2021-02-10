Вологда, 10 февраля 2021, 22:54 — REGNUM Власти Вологодской области решили существенно увеличить грантовую поддержку деятелей культуры и искусства. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в 2021 году на эти цели будет выделено 10 млн рублей.
Грантовая поддержка на финансирование проектов по сохранению культурных ценностей в различных направлениях берет свое начало в 2009 году. С тех пор проведены 12 заявочных кампаний, участие в которых приняло около 400 проектов, из них 71 признан победителем. Ежегодно поддержку получают восемь проектов.