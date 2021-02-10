Вологда, , 22:54 — REGNUM Власти Вологодской области решили существенно увеличить грантовую поддержку деятелей культуры и искусства. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в 2021 году на эти цели будет выделено 10 млн рублей.

«Уже несколько лет мы предоставляем гранты на реализацию проектов по популяризации Вологодской области […] Но эта поддержка явно недостаточна. Работники культуры попросили меня увеличить грантовую поддержку, и я принял решение повысить объём финансирования государственных грантов в 4 раза: с 2,4 до 10 миллионов рублей ежегодно. Я уверен, что это послужит еще одним импульсом для развития сферы культуры популяризации абсолютно уникального Вологодского края», — заявил губернатор Олег Кувшинников.

Грантовая поддержка на финансирование проектов по сохранению культурных ценностей в различных направлениях берет свое начало в 2009 году. С тех пор проведены 12 заявочных кампаний, участие в которых приняло около 400 проектов, из них 71 признан победителем. Ежегодно поддержку получают восемь проектов.