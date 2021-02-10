Париж, , 22:27 — REGNUM Ежегодный музыкальный фестиваль Solidays, который должен был пройти 18−20 июня 2021 года во Франции, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили организаторы фестиваля.

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Уточняется, что мероприятие, в котором в 2019 году приняли участие 230 тысяч человек, было отменено и в 2020 по той же причине. На фестивале 2021 года должны были выступать такие музыкальные исполнители, как Damso, Suzane, Justice и The Black Eyed Peas.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 февраля министр культуры Франции Розлин Башло заявила в интервью на телеканале France 2, что выступает против введения «санитарных» паспортов в стране, так как, по ее мнению, это может подорвать соблюдение демократических прав и свобод.

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