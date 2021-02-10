Москва, , 15:31 — REGNUM В Турции вырастут цены на входные билеты в музеи и археологические памятники. Такое решение приняло Министерство культуры и туризма, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По данным турецкого Минтуризма, стоимость посещения популярных музеев вырастет с 1 мая 2021 года на 20−35%. Самый дешевый билет в музей будет стоить 18 лир (около 180 руб.), самый дорогой — 120 лир (около 1200 руб.).

По оценкам турецких экспертов, из-за минимального подорожания в валюте стоимость входных билетов в музеи для групповых экскурсий не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтуризма Турции неоднократно повышало цены на билеты в музеи — в октябре 2018 года — на 50%, в июле 2019 года — на 20%, в марте 2020 года 10−40%.

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