Москва, , 11:03 — REGNUM Самыми великими мировыми поэтами являются Александр Пушкин (78%), Михаил Лермонтов (43%) и Сергей Есенин (37%), приводит 10 февраля данные исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Те же великие русские поэты относятся и к любимым поэтам-классикам жителей России. Кроме Пушкина, Лермонтова и Есенина респонденты назвали Владимира Маяковского (15%) и Анну Ахматову (7%).

Наиболее известное четверостишие — «Я помню чудное мгновенье…» Александра Пушкина (89%). Самые известные произведения Пушкина — «Евгений Онегин» (40%), «Руслан и Людмила» (32%), «Капитанская дочка» (22%) и «Сказка о царе Салтане» (21%).

Опрошены 7 февраля 2021 года по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM уже сообщало, что самым популярным писателем, как среди жителей России является Александр Пушкин.

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