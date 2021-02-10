Москва, , 11:04 — REGNUM Служащие Росгвардии приняли участие в проекте, посвященном памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, и прочитали его стихотворение «Памятник» на языках народов России. Об этом ИА REGNUM 10 февраля сообщила пресс-служба Росгвардии.

Строчки одного из самых известных пушкинских произведений прозвучали на русском, ненецком, кабардино-черкесском, ингушском, алтайском, тувинском, хантыйском, татарском, чувашском языках, а также на языке коми. Видеозапись этого выступления росгвардейцев из разных регионов РФ была выложена в открытый доступ на официальном сайте ведомства.

Напомним, что в 2021 году исполняется 184 года со дня смерти Александра Пушкина.

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