Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского вошёл в шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар», сообщает пресс-служба Американской академии кинематографических искусств.

Фильм посвящён жизни свиньи по кличке Гунда, её поросят, а также коровы и курицы. Картина снята без музыки, закадрового голоса или экранного текста, а также людей в кадре.

Исполнительным продюсером фильма выступил американский актер Хоакин Феникс. Всего в шорт-листе претендентов на премию насчитывается 14 картин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году премию в номинации «Лучший фильм» получила картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Лента удостоена четырех наград: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

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