Ханты-Мансийск, , 07:46 — REGNUM В фонд государственного художественного музея Югры в 2020 году поступило 108 произведений живописи и скульптуры, посвященных трудовым свершениям и будням советского человека. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Коллекция, в состав которой вошли работы народных художников РСФСР Виктора Думаняна и Михаила Смирнова, лауреата государственной премии СССР Баходира Джалалова, народного художника Грузинской ССР Николая Канделаки, народного художника Армении Левона Токмаджяна и других, передана в музей Югры в соответствии с приказом министерства культуры России.

Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов сообщил, что вскоре коллекцию представят жителям Югры.