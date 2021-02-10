Пекин, 10 февраля 2021, 05:20 — REGNUM Криминальный триллер «Ударная волна-2» продолжает удерживать лидерство в китайском кинопрокате, сообщает 10 февраля агентство Синьхуа.
За прошедшие сутки фильм собрал 9,6 млн юаней (около $1,49 млн). За все 48 дней проката фильм сумел заработать 1,3 млрд юаней, сообщили в Китайской сети киданных.
На втором месте расположилась художественная драма «Маленький красный цветок», который собрал почти 8,31 млн юаней за 9 февраля. Третье место удержала комедия «Большой красный конверт» с его 7 млн юаней сборов на тот же день.