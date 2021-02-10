Пекин, , 05:00 — REGNUM Национальный музей Китая открыл свою первую выставку общей истории китайского костюма, сообщает агентство Синьхуа.

Выставка приглашает зрителя в путешествие через историю эволюции древнего китайского костюма, которая тянется на тысячи лет. На ней представлено около 130 наборов культурных реликвий, включая украшения из нефрита, камня и кости, фигурки, одежду, золотые и серебряные аксессуары, живопись и каллиграфию.

Эти предметы дают яркое представление об одежде людей и связанных с ней художественных представлениях в Древнем Китае от доциньского периода (ранее 221 до н. э.) и до династии Цин (1644−1911). Выставка стартовала 6 февраля и продлится один год.