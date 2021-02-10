Пекин, , 04:56 — REGNUM Китай завершил исследование 4532 пещерных храмов и скальных статуй в рамках национальной кампании по проверке защиты гротов страны, сообщили в Национальной администрации культурного наследия КНР.

Несмотря на сильные зимние морозы, большие высоты и плохую погоду, в исследовании были задействованы почти 2000 специалистов, собравшихся в 150 команд, сообщили в администрации, которая выступила в качестве организатора общенациональной инициативы.

В частности, они завершили исследования множества небольших и средних гротов, которые либо недоступны, либо расположены в местах, подверженных стихийным бедствиям.

По данным администрации, в ходе этого процесса было подготовлено в общей сложности 1366 докладов, что является важным шагом для составления общенационального доклада о сохранении гротов, который должен быть представлен к июню с целью дальнейшей выработки плана охраны на последующие пять лет.