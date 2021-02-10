Шанхай, Китай, , 04:44 — REGNUM Шанхай будет «разрываться и гудеть» от разных форм культурных и туристических мероприятий как онлайн, так и офлайн во время празднования Китайского Нового года, сообщили в администрации культуры и туризма города, передает 9 февраля агентство Синьхуа.

В общей сложности 81 городской музей, почти 30 художественных галерей, 15 театров, 234 библиотеки и общественных культурных центра приглашают гостей и посетителей на новогодних праздниках. Еще 130 прославленных туристических достопримечательностей также будут открыты на время семидневных торжеств, которые стартуют 11 февраля.

Во время праздника по всему городу пройдет около 100 спектаклей и шоу. По данным Шанхайского муниципального управления культуры и туризма, музеи, художественные галереи и общественные культурные центры города проведут более 100 офлайн-выставок и еще более 300 онлайн-выставок.

Интернет-гиганты, в том числе Trip.com Group, Baidu и Meituan также проведут онлайн-мероприятия, чтобы продемонстрировать культурную привлекательность города во время праздника.