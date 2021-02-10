Пекин, , 04:01 — REGNUM Власти Китая инициировали кампанию по борьбе с нарушением прав интеллектуальной собственности в сфере кино на время празднования предстоящего Китайского Нового года, сообщат агентство Синьхуа.

Полиция совместно с регуляторами в области кино и прав интеллектуальной собственности сфокусируются на борьбе с нелегальными записями кинофильмов, а также прочих нарушениях.

Китайский Новый год традиционно является одним из самых жарких кинотеатральных сезонов в Китае. В этом году он стартует 11 февраля. Всего в этом время состоится премьера семи китайских фильмов, включая «Детектив из Чайнатауна-3».

За время кампании власти намерены усилить борьбу с пиратами, осуществляющими незаконную съемку фильмов в кинотеатрах, а также нелегальным распространением экранных копий в сети интернет.